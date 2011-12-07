Явка в Татарстане на выборах в Госдуму составила 32,1%

В первый день голосования по выборам в Госдуму РФ в Республике Татарстан составила около 32,1%. Об этом заявил председатель руспебликанского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

Спикер отметил, что в первый день голосования прошел в штатном режиме и без эксцессов. По словам Кондратьева, в течение дня люди просили узнать время работы избирательных участков, их адресе, а также о правилах голосования на дому.

«Обращений о нарушении избирательного законодательства в ЦИК Республики Татарстан не поступало», — сказал Кондратьев.

Напомним, что в 20:00 закрылись все 2 810 избирательных участков. Завтра, 18 сентября, избиркомы вновь откроются в 8:00 и проработают до 20:00.

Выборы в Государственную Думу РФ будут проходить в течение трех дней. В этом году на них работает свыше 14 тысяч наблюдателей, в том числе и из стран СНГ.