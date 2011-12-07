Зиля Валеева о выборах: Важные дела я привыкла делать в первую очередь

Сегодня по всей стране стартовали трехдневные выборы. В эти дни казанцев, имеющих активную гражданскую позицию, ждет обширная праздничная программа и различные бонусы за проявленную политическую инициативу.

Уже с 8 часов утра в автобусах пассажиры не без гордости демонстрировали кондуктору браслет «Я проголосовал», а кондукторы с почтением отступали, не взымая платы за проезд.

В Казани на улице Муштари в школе № 17 с самого утра народ к урнам идет нескончаемым потоком. Возможно, в центре города живут самые активные горожане. Только за два часа на избирательный участок явилось порядка полсотни человек. Идут в основном люди более возрастные, хотя были среди них и те, кто помоложе

Как рассказал казанец Ильфат, он считает себя активным членом общества, в том числе и в плане политики. «У меня есть свое мнение и свои убеждения. И я считаю, что обязан отдать свой голос и сделать выбор», — говорит мужчина.

На выходе он получил приглашение на бесплатный концерт, который состоится 19 сентября, а также бумажный браслет «Я проголосовал! /Мин тавыш бирдем!», который будет действовать в течение всего периода голосования.

В течение этих трех дней жители города могут не только бесплатно ездить в общественном транспорте, но и посетить государственные и муниципальные музеи города, а также мероприятия праздничной программы.

Как сказал Ильфат, если время позволит, обязательно сходит на концерт, ведь обещают звезд российской эстрады. Он специально пошел голосовать в пятницу, чтобы со спокойной душей поехать в выходные на дачу.

«Это очень правильно, что под выборы выделили целых три дня, захватив будничный день, ведь сейчас закрытие дачного сезона, сами понимаете, день год кормит, и многие отдали бы предпочтение именно садовым работам, если бы выборы были только в выходные», — считает он.

В полдень на избирательный участок пришла председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. По ее словам, она привыкла важные дела делать в первую очередь, поэтому пришла на избирательный участок в первый день голосования.

«Голосование — дело из важнейших, государственного уровня. От каждого гражданина требуется серьезная ответственность, взрослая вдумчивость. Я проголосовала за тех, в кто верю, и кто сможет отстаивать интересы Татарстана на федеральном уровне, кто реально сможет работать над законами», — сказала Зиля Валеева.

Напомним, с 17 по 19 сентября в этом году в Казани проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ. Те, кто голосует впервые, найти свой избирательный участок могут с помощью специального сервиса. Открылись участки в восемь часов утра и будут работать до восьми вечера все три дня.