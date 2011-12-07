Челнинка шантажировала мужчин интимными видеозаписями

42-летняя жительница Набережных Челнов шантажировала мужчин видеозаписями интимного характера, сообщает пресс-служба городской Прокуратуры. В одном из эпизодов она пригласила пострадавшего в оздоровительный комплекс, где провела интимную видеосъемку. Угрожая разместить запись в Интернете, она потребовала у мужчины 18 тыс. рублей. Годом позже женщина пригласила другого гражданина в квартиру, где сняла видеоролик и потребовала 10 тыс. рублей за неразглашение. По решению суда ближайшие 2 года она проведет в колонии общего режима.