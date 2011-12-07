«Короткий метр» штурмует экраны и зрительские сердца

Яркий слоган 21-го Манхэттенского фестиваля короткометражек - 2018 «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» объединил многие страны и континенты. 350 городов мира, в том числе и 32 российских, участвовали в выборе лучшего фильма.Кстати, первый показ The Manhattan Short Film Festival состоялся на улице Нью-Йорка - в деловой части Манхэттена. В 1998 году директор этого фестиваля Николас Мэйсон показал подборку короткометражек на экране, установленном на борту грузовика.Основу первой программы составили фильмы его друзей, ленты, которые предпочитал лично Николас и хотел показать публике. Уже на следующий год фестиваль стал более профессиональным и с улицы переместился в Юнион-сквер Нью-Йорка, где проходит и по сей день. Показ - 2018 открыл британский фильм «Голова в мешке», признанный лучшим триллером этого года по версии кинофестиваля Hollyshorts. Продолжился новозеландской анимацией «Пожар в картонном городе». Далее зрители увидели фильм Дева Пателя «Домашний покупатель» - первый режиссерский опыт звезды оскароносного фильма «Миллионер из трущоб». Также в программу были включены драмы «Кто-то», «Она», «Два незнакомца, которые встречаются пять раз», венгерская комедия «Шушутаж», канадский «Дикарь» и фильм «Лакримоза» с подводными съемками.Численность зрителей в кинотеатре в один из дней фестиваля была далека от аншлага. Публика пришла разная: пенсионеры, студенты, люди среднего возраста. Наверное, кто-то случайно зашел в дождливую погоду на сеанс, может, были там и те, чьи профессиональные интересы связаны с кино. Возрастное ограничение 18+ также внесло лепту в количество зрителей в зале. В эпоху приколов, снятых на мобильник, тщательно прописанный и раскадрованный короткометражный фильм не вызывает широкого интереса. «Короткометражка - это что, фильм, который не досняли?» - шушукались в зале. Специалисты утверждают, что на «коротком метре» сложно заработать, хотя кому-то из режиссеров это удается. Так кому же нужны такие фестивали? По мнению кинокритиков, в первую очередь они ценны для молодых кинематографистов, чтобы показать, на что они способны. А еще небольшая лента может открыть на небосклоне великих актеров и актрис новую звезду. «Короткий метр» свободен от бизнеса, у него нет цели приносить прибыль. Это позволяет делать упор на кинематографический язык и развивает кино как искусство. Но пока подобные фестивали не находят отклика у широкой публики. В тот день далеко не все зрители досидели до конца сеанса.Кстати, по данным интернет-источников, фаворитом всемирного зрительского жюри в номинации «Лучший фильм» стала картина «Два незнакомца, которые встречаются пять раз» Маркуса Марку из Великобритании. Лента повествует о двух мужчинах, которые встречаются в ключевые моменты своей жизни. Со временем их изначальный конфликт уступает место сочувствию и возможной дружбе.