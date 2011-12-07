В Татарстане началось голосование в рамках общенационального проекта «Великие имена России», сообщается в официальной группе проекта ВКонтакте.Накануне, 15 октября, завершился сбор предложений от жителей РТ по присвоению международным аэропортам «Казань» и «Бегишево» имен выдающихся земляков.Эксперты Общественной палаты РТ отобрали 40 кандидатур для голосования. С полным списком имен можно ознакомиться на сайте палаты.Голосование завершится 18 октября в 23.00. Для его проведения созданы опросы в официальных группах проекта «Великие имена России. Республика Татарстан» в соцсетях: ВКонтакте и Одноклассниках.Еще до официального старта проекта в Татарстане уже разгорелись жаркие дискуссии по поводу названий аэропортов. Так, имена Михаила Девятаева, Габдуллы Тукая, Федора Шаляпина, Сююмбике, Рудольфа Нуриева и Минтимера Шаймиева встречаются в списке наиболее предпочитаемых имен.