В Татарстане зафиксировано 39 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 34 — лечатся на дому», — рассказали в штабе.

18 заболевшим — от 30 до 50 лет, девяти заболевшим — от 60 до 70 лет, троим — от 18 до 30 лет, двоим — от 70 до 80 лет, по одному человеку — из возрастных категорий до 18 лет и от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 20, в Верхнеуслонском районе — пять случаев, в Набережных Челнах — четыре случая, в Атнинском и Нижнекамском районах — по три случая, в Балтасинском и Заинском районах — по одному случаю.

По данным на 16 октября, в Татарстане COVID-19 диагностирован у 7 770 человек, 6 702 из которых — выздоровели (+50 за сутки).