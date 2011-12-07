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Из Казани возобновят автобусные рейсы до Чистополя

Автобусы будут отправляться с автовокзала «Южный».
Со среды, 21 ноября, будут возобновлены автобусные рейсы между Казанью и Чистополем. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Запланировано 4 рейса в день. Из Казани 19-местные автобусы будут отправляться в 8:15, 10:00, 13:30 и 14:55. Из Чистополя – в 10:20, 12:20, 15:20 и 17:05.
КВ
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