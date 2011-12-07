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Прием граждан проведет руководитель СУ СКР по РТ

Прием пройдет в столице РТ.
5 декабря, в среду, руководитель СУ СКР по РТ Павел Николаев проведет прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства. Казанцев ждут с 10:00 по адресу ул. Большая Красная, д. 39. Запись граждан ведется до 25 ноября по номеру: (843) 221-74-14. В частности, горожане на приеме могут получить консультацию по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних.
КВ
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