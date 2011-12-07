Количество зрителей на спортивных мероприятиях в Татарстане могут сократят до 50%

Минспорт РТ объявил о скором ограничении числа зрителей на спортивных мероприятиях в Татарстане.

По информации ведомства, в скором времени в целях сокращения рисков распространения COVID-19 и до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе зрительские места на матчах сократят до 50%. Решение с соответствующей рекомендацией приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Кабинета министров республики.

Пока еще в республике действует ограничение в 70% зрителей.