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Врачи Татарстана констатировали 123 случая смерти от COVID-19

Причины кончины установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией и признаками на коронавирусную инфекцию были госпитализированы мужчины в возрасте 66 и 46 лет. У одного имелись хронические заболевания, у другого – обострение сердечно-сосудистого. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Всего на 17 ноября в республике зарегистрировали 123 случая смерти от COVID-19. 

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