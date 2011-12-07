Врачи Татарстана констатировали 123 случая смерти от COVID-19

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, с внебольничной пневмонией и признаками на коронавирусную инфекцию были госпитализированы мужчины в возрасте 66 и 46 лет. У одного имелись хронические заболевания, у другого – обострение сердечно-сосудистого. Это ухудшило состояние татарстанцев. Оба они скончались.

Всего на 17 ноября в республике зарегистрировали 123 случая смерти от COVID-19.