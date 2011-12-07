31 декабря казанские отели будут загружены на 79%

Казань в очередной раз вошла в топ-3 городов России, которых выбрали туристы для встречи Нового года и отдыха в дни новогодних каникул. Непосредственно накануне встречи Нового года отели и гостиницы города будут загружены на 79%. В дни новогодних каникул наполненность гостями и туристами будет свыше 60%, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.