День правовой помощи пройдет в школе №171

В среду, 19 декабря, в средней общеобразовательной школе №171 Советского района Казани пройдет День правовой помощи гражданам. В этот день в школе с 15 до 18 часов граждане смогут получить бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства, о праве наследования и имущественных спорах. Прием ведут Уполномоченный по правам человека в РТ совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Республике Татарстан», а также представитель Конституционного Суда РТ. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Рашида Вагапова, д. 11. Требуется предварительная запись по тел.: 279-25-99, 279-25-02.