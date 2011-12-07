Вы уже покупаете новогодние подарки?

- Как правило, все презенты мы с мужем приобретаем в декабре. Чаще всего покупаем косметические наборы, хорошие книги или просто берем в магазине то, что показалось интересным и привлекательным.- Обычно поиском подарков занимаюсь в последний момент. И стараюсь дарить каждый раз что-то новое: теплый свитер, варежки, туалетную воду. А маленьким детям - игрушки, о которых они мечтают.- Презенты подбираю заранее - уже в октябре или ноябре. Люблю бродить по торговым центрам в поисках интересующих меня вещей. Пожилым родственникам вручаю полезные подарки, а детям, друзьям и супругу - приятные мелочи и безделушки.- Я уже пожилой человек, не знаю потребностей современной молодежи, поэтому дарю деньги - это избавляет от необходимости бегать по магазинам. Так я совершенно точно не приобрету что-нибудь ненужное.- О подарках вспоминаю перед самым праздником. Я очень много работаю, и у меня совсем нет времени на такие размышления. Беру то, что всегда вызывает восторг: жене - ювелирные изделия, а ребенку - игровые наборы.- Презенты чаще всего покупаю в преддверии торжества. Детям - сладости и мягкие игрушки. Взрослым - сувениры с символом будущего года.