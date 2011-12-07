Что подарить родным и близким на Новый год - 2021

Год Быка

Наступающий 2021-й по китайскому гороскопу пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Поэтому совсем не лишним будет использовать эти цвета при выборе подарков.

Астрологами принято считать, что бык — благородное, а главное трудолюбивое животное, символ надежности и стабильности, в почете у него умение держать слово. Соответственно, для того чтобы задобрить символ года, следует обратить внимание на практичные подарки.

Впрочем, актуальными остаются и небольшие подарки в форме бычка или с его изображением, такие как кружки, копилки, брелоки, свечки, магниты и прочее.

«Уютные» подарки

Пожалуй, Новый год — это самый атмосферный праздник из всех. У каждого человека он с детства ассоциируется со множеством символов и ощущений — начиная с Деда Мороза и подарков и заканчивая запахом хвои и мандаринов. А еще с ощущением тепла и уюта домашнего очага.

Хорошим выбором может стать подарок, подчеркивающий и усиливающий это приятное чувство: теплый плед или домашний халат, тапочки из шерсти, вязаный свитер. Сюда же можно отнести и тематические предметы декора, такие как светильники и гирлянды.

Ощущение праздника усилит и атрибутика зимних игр на свежем воздухе: теплые варежки, вязаные шапочки, оригинальные валенки, термосы и термокружки, санки или ледянки. Тем приятнее потом будет использовать эти подарки по назначению на радость как детям, так и взрослым.

А еще не следует забывать о подарочных сладких наборах. Причем дарить их можно не только детям. Внутри каждого взрослого остается маленький ребенок, который помнит, как с трепетом и замиранием сердца открывал сладкий подарок, гадая о его содержимом.

Практичные и деловые подарки

Как мы уже говорили, в почете в год Быка практичные подарки. Таковыми могут стать, например, посуда и небольшая кухонная техника. Бюджетным, но очень полезным вариантом будет подарок в виде косметического набора. В зависимости от его содержимого он подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Еще одним практичным подарком для любого человека станет подарочный сертификат на товары или услуги, например, для посещения косметолога, парикмахера, массажиста.

Конечно, приятнее всего порадовать близких дорогими подарками, такими как электроника и ювелирные украшения, да и символ года такой жест весьма одобрит. Но эта возможность выпадает далеко не всегда. Впрочем, альтернативой могут стать качественные, но недорогие аксессуары. Например, обладателю ноутбука можно подарить подставку для него, хозяину смартфона — интересный чехол для него, а любимой жене или маме — шкатулку для хранения украшений.

Стильный аксессуар станет отличным подарком для коллеги или делового партнера. Это может быть элемент одежды: ремень или галстук для мужчины, шейный платок для женщины, а также зонт. Удачным выбором станет стильный ежедневник или хорошая ручка для письма.

Эмоции в подарок

Подарок — это совсем не обязательно нечто материальное. Иногда гораздо приятнее бывает презентовать близким эмоции и впечатления.

Например, хорошим подарком для всей семьи станет фотосессия в праздничных декорациях.

Порадовать старшее поколение можно, подарив путевку в санаторий. Презентовать впечатления получится также в виде билета на концерт, музей, спектакль или сертификата в квест-комнату. А современные ивент-агентства предлагают такие необычные услуги, как романтический вечер на крыше, полет над городом на самолете, прыжок с парашютом и многое другое.

Множество совместно пережитых впечатлений может принести настольная игра. Она подарит много радости как семье, так и компании

друзей, благо игры сейчас в магазинах имеются для любого возраста.

Любимым деткам

Конечно, каждый ребенок будет рад новогоднему подарку в виде сладостей и игрушек. Выбор здесь определяется скорее предпочтениями детей. Куда важнее, пожалуй, правильно преподнести подарок. Немало позитивных воспоминаний может принести поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Для этого пригласите аниматоров или же перевоплотитесь самостоятельно, купив или арендовав костюм. Впрочем, следует учитывать высокий спрос на аренду шубы Деда Мороза.

Упаковка

Иногда форма бывает важнее содержания, особенно в случае с подарком. Вы можете презентовать сущую мелочь, например сладости, сухофрукты и мандарины, но подать это в оригинальном ключе. Не стоит зацикливаться на традиционной упаковке из цветной бумаги, хотя и она всегда выглядит очень выигрышно. В качестве оформления к подарку можно использовать веточки, еловые веточки, сухую траву, лепестки цветов, ткань и салфетки — все, что создает домашний уют.

Если идей нет совсем

Бывает и так, что в голове нет ни одной мысли о том, что подарить человеку. Для таких людей были придуманы так называемые сюрприз-боксы, то есть случайные подарки. Коробка с фиксированной ценой содержит неизвестный для вас набор из товаров, например сладостей, аксессуаров и техники. При этом в некоторых случаях стоимость содержимого может превышать цену самого рандом-бокса. Следует учитывать, что сюрприз может быть не слишком удачным, если в коробке окажутся ненужные человеку предметы, поэтому дарить рандом-бокс нужно с осторожностью.

Цены

В новогодние праздники многие магазины привлекают покупателей выгодными предложениями и скидками. Не всегда стоит сразу бросаться на такие предложения. Куда разумнее будет вначале сравнить цены и изучить их в динамике за последние месяцы. Сделать это можно посредством различных онлайн-платформ и расширений для браузеров.

Итог

Конечно, объять все идеи для подарков разом было бы невозможно. Ведь главное — дарить от души и с радостью. Редакция «Казанских ведомостей» желает всем счастливого Нового года!

Комментирует маркетолог ТЦ «Проспект» Кристина Шлычкова:

— Новый год — это время чудес и приятных хлопот, когда вы можете выразить свою любовь родным и близким через подарок. Поэтому так важно выбирать его с душой. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть он принесет нам счастье и удачу! Здоровья вам и вашим близким!