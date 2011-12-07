Как казанцы планируют встречать Новый год?

Ремир Зиятдинов, студент:

- Я планирую встретить Новый год дома со своей семьей. Будет праздничный ужин, новогодние шоу по телевизору и теплые пожелания родных. Потом пойду веселиться с друзьями.

Рафита Пандианган, студентка:

- Сначала думала на Новый год съездить в Уфу к подруге. Она меня приглашала. Но когда появилось расписание зачетной сессии, поменяла свои планы. Хотим снять с друзьями квартиру и встретить Новый год в большой компании. Для меня важно не место, а с кем буду отмечать.

Рамис Газизов, доцент:

- Предстоящий новогодний праздник планирую встретить дома, в семейном кругу. Ничего другого пока не планирую. Коронавирус вносит свои коррективы, программу торжества приходится сокращать. Сейчас главное - уберечь себя и близких от новой инфекции.

Илья Володин, студент:

- Этот Новый год буду встречать в Казани, а не у себя дома - на Камчатке. Планов особо нет. Возможно, поеду в центр города, а может, буду с ребятами в общаге.

Гузель Сатучина, воспитательница:

- Новый год встречаем дома вместе с моей мамой, свекровью, мужем и сыновьями. До боя курантов раздаем друг другу подарки. А после 24.00 выходим на улицу и запускаем хлопушки. Бывает очень весело!

Марьям Закирова, пенсионерка:

- У меня есть мечта - встретить Новый год около кремля, на площади Тысячелетия. Однако каждый год получается так, что мы с родными садимся за стол, потом смотрим телевизор, а под утро ложимся спать. Но в этом году хочу осуществить свою мечту непременно!

Рустам Нигматуллин, программист:

- На Новый год планирую поехать в Санкт-Петербург и встретиться там с друзьями. Многие из них работают в Америке, зовут и меня туда на работу. Хочу открыть свое дело.

Альфия Хасанова, преподаватель:

- У меня маленькие дети 3 и 5 лет, поэтому последние годы встречаем Новый Год в кругу семьи. Уже нарядили елочку и с дочурками водим вокруг нее хороводы, поем песни и танцуем. В новогоднюю ночь они обычно засыпают в 22.00, а мы с мужем смотрим телевизор.

Ирина Петрова, пенсионерка:

- У нас с детьми давняя традиция - встречаем Новый год в деревне, на берегу Волги. Я заранее леплю пельмени и готовлю подарки для внуков.

Опрос подготовили Алина КВАЧЕГИНА и Илюся ГАЗИЗОВА