Как восстановиться после ковида?

Взбесившаяся температура

Вот и читательница «КВ», решившая на условиях анонимности поделиться своими ощущениями после перенесенного COVID-19, не в восторге от своего состояния.

— Две недели острой стадии прошли как в тумане, — рассказывает она. — Температура 37,3 — 37,6, которая никакими жаропонижающими не сбивается. Ни теплые морсы, ни чаи, ни прием витаминов облегчения не приносят. Пьешь все это на автомате. На четвертый-пятый день, когда этот жар вкупе с чудовищной слабостью обретает очертания привычного явления, становится страшно. И вот вдруг температура снижается до 36,6. Кажется, что опасность миновала. Но через день градусы опять ползут вверх. Когда наконец-то понимаешь, что температура отступила окончательно, наваливается слабость, тело быстро устает и не слушается, хотя умом понимаешь, что пора вливаться в рабочий ритм, нужно возвращаться к делам. Но при каждом походе просто на улицу или во время ночного сна тебя кидает в пот, слабость не дает сосредоточиться на самой простой деятельности. Это не говоря уж о потере обоняния, кровоточивости десен и болезненности в глазах. Так продолжалось недели две после закрытия больничного.

По словам читательницы, несколько дней она не понимала, почему ее преследует такое состояние, пока не заглянула в интернет. Выяснилось, что эти и другие симптомы испытывают многие переболевшие. В сети можно найти немало сообществ, а в Telegram чатов с характерными названиями «Температура 37» или «Температура 36,9». Там люди поддерживают друг друга и описывают сходные симптомы. В первую очередь волнообразное течение, когда, вроде бы отступив, болезненное состояние возвращается снова. Во-вторых, товарищи по несчастью признаются, что по месяцу, а то и дольше, испытывают слабость, головокружение, спутанность сознания.

«При первом же переохлаждении температура поднимается, меня постоянно знобит. От прежней выносливости не осталось и следа, стала рассеянной, не могу ни на чем сконцентрироваться», — признается участник одного из таких чатов. «Каждые два часа измеряешь температуру, записываешь и потом диву даешься, как она скачет. Только позже узнал, что у многих знакомых она после коронавирусной инфекции держалась два-три месяца», — пишет другой страдалец.

Тренировка легких и обоняния

Специалисты подтверждают: коронавирусная инфекция — тот случай, когда лечит время. И все же: как помочь себе восстановиться?

— В зависимости от места прикрепления вируса — органы дыхания, пищевод, поджелудочная железа, кишечник, сердце, надпочечники, мочевой пузырь, головной мозг и т. д. — будет развиваться та или иная клиническая картина, — объясняет Айгуль Фазлыева, врач-диетолог, нутрициолог. — Чаще всего при COVID-19 наблюдается поражение легких. Поэтому после проведения лечения, выписки из стационара полезен ряд мероприятий для повышения объема жизненной емкости легких, укрепления межреберных мышц и диафрагмы. Для этого отлично подойдет комплекс дыхательных упражнений по Стрельниковой, пение (караоке, вокал, песни дома), надувание воздушных шариков, умеренные физические нагрузки на воздухе (легкая гимнастика, пешие прогулки в парке, вылазка на лыжах).

По словам нутрициолога, можно проводить и обонятельные тренировки при изменении обоняния (аносмии). Для этого используются натуральные эфирные масла гвоздики, розы, герани, лимона, базилика. Нужно взять несколько ватных дисков и капнуть по одной капле на каждый ватный диск. После попеременно вдыхать по одной минуте каждый аромат. Таким образом, происходит восстановление обонятельных рецепторов. Витамины Д, С, А, Е и глутатион способны восстановить иммунную систему, осуществлять детоксификацию организма от токсичных продуктов метаболизма.

— Восстановление желудочно-кишечного тракта необходимо после антибиотикотерапии и при поражении слизистой, на которой также есть рецепторы АПФ, куда может прикрепиться вирус, — подчеркивает Айгуль Фазлыева. — Здесь будет оправдан прием пребиотиков, пробиотиков или метабиотиков, которые должны подбираться специалистом. Улучшить работу печени рекомендуется с помощью горьких трав и зелени, приемом расторопши и т. д. Увеличить в рационе количество сезонных овощей, фруктов, ягод и специй. При выраженной слабости после перенесенной инфекции можно помочь себе приемом янтарной кислоты.

Выздоровление без спешки

— И в клинических рекомендациях, и в описаниях симптоматики есть упоминания об астенических состояниях, которые наблюдаются при вирусных заболеваниях, в том числе при COVID-19, — комментирует проблему доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА, кандидат медицинских наук Марина Кирюхина. — В моей практике немало конкретных случаев. С таким состоянием человек может столкнуться независимо от того, как переболел: тяжело, с госпитализацией в стационар, или находился на домашнем лечении. В какой-то момент у него появляется непонимание того, что с ним происходит. У кого-то после перенесенного вируса появляются панические атаки, другие сетуют, что с их телом на протяжении долгого времени происходит что-то непонятное. С высокой долей вероятности здесь идет речь о постковидной астении, которая имеет место в реабилитационном периоде.

От обычной астении она отличается характерным признаком — повышенной мышечной слабостью. Пациенты признаются, что порой нет сил, чтобы дойти от кровати до двери, тело не слушается. Могут появиться ощущение онемения сродни тому, когда мы чувствуем, что засиделись: затекла рука или нога, или боли в шее, спине. А ведь то, что происходит с нами впервые и незнакомо, заставляет пугаться еще больше, что усугубляет симптоматику. Ко всему прочему добавляется паника из-за диссонанса: организм чувствует, что острую стадию пережил, мозг готов включиться в работу, но тело еще не восстановило свои ресурсы.

Описанные состояния — результат агрессивного воздействия на организм чужеродного агента (вируса), стрессов из-за неизвестности, состояния страха и гнева, что отнимало необходимую энергию и способствовало усугублению слабости. Как бы мозг ни хотел вернуться к своим делам быстрее, надо понимать: после массированной вирусной атаки придется сначала преодолеть состояние «уже не болеешь, но еще не здоров». У кого-то процесс восстановления может занять один-три месяца и даже больше.

Есть много клинических рекомендаций по восстановительному периоду и реабилитации после коронавирусной инфекции, имеются свои разработки и в Казани, на кафедре реабилитологии КГМА, клинические рекомендации и российские, и зарубежные. Мне хотелось бы остановиться на некоторых аспектах. Обратить внимание, когда усталость ощущается в большей степени, и стараться в это время больше отдыхать. Включать физическую активность постепенно, при ощущении усталости делать передышку. Соблюдать режим сна и бодрствования. При желании включить в рацион природные средства, обладающие противоастеническим свойством, — женьшень, элеутерококк, лимонник, левзея, аралия маньчжурская, но только в первой половине дня.

Только не переусердствуйте. Организм может не справиться с большим количеством помощи извне. Неважно, что это — хорошие витамины, биодобавки. Всего нужно в меру, чтобы организм не отреагировал на перегруз тревожностью. При нарастании симптоматики лучше обратиться к специалистам: терапевту, неврологу, психотерапевту. Они назначат дополнительные препараты, которые мягко и стабильно повысят возможности тела. Основная рекомендация всем, кто переболел, — будьте внимательны к себе, поймите, что вы прошли испытание, дайте себе время на восстановление, помните поговорку: «Спешите не торопясь».