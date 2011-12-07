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Минниханов: Пьяный человек за рулем – это преступник

С начала года в Татарстане в ДТП погибли 200 человек, каждый четвертый из них – по вине пьяных водителей.

Пьяных водителей жалеть нельзя. Их надо сразу лишать прав, считает президент РТ Рустам Минниханов. Об этом он заявил в ходе совместного заседания Кабмина РТ и коллегии МВД по РТ.

«Если человек сел пьяным за руль — это же страшный человек. Это преступник. Мы должны пресекать это. Пьяных водителей жалеть нельзя, у них надо сразу отбирать права», — сказал глава республики.

За 11 месяцев 2020 года в Татарстане в ДТП погибли 200 человек. Каждый четвертый из них погиб по вине пьяных водителей, сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

КВ
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