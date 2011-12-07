Определен график выплаты и доставки пенсий в первые дни нового года

УФПС «Татарстан почтасы» будет производить выплату пенсий согласно установленного графика с 4 января 2021 года (с учетом режима работы отделений почтовой связи Республики Татарстан).

АО «Служба доставки» будет осуществлять доставку пенсий как в будни, так и в праздничные дни согласно установленного графика с 4 января 2021 года.

Выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) будет осуществляться по графику перечисления средств на выплату пенсии согласно договоров о порядке взаимодействия между Отделением Пенсионного фонда по РТ и кредитными учреждениями при доставке пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

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Напоминаем, что с 1 января 2021 года пенсионерам, получающим пенсии на банковскую карту, перечисление пенсий и иных социальных выплат осуществляется на карты национальной платежной системы «Мир».