Сотовую вышку установили рядом со школьным стадионом

Появилась такая вышка и в нашем селе Кощаково, возле крайнего дома на улице Логинова. С одной стороны, хорошо, сотовая связь лучше будет, но с другой, сколько ведь вреда от этой вышки стоит ожидать, насторожились местные жители. К тому же установили ее в 20 метрах от жилых домов, впритык к школьному стадиону. Беговая дорожка, по которой ученики каждый день на уроках физкультуры бегают, всего в 10 метрах пролегает. Разве электромагнитное излучение на детях не скажется? Подрядчики, которые вышку монтировали, уверяли сельчан, что вреда от нее нет. Однако почему-то посоветовали окна поменьше открывать, особенно летом (шум от вентиляторов).

Когда работы по монтажу были окончены, стали искать хозяина частного дома, который разрешил бы подключить вышку к домашнему электросчетчику. Пенсионерам предлагали за услугу 50 тысяч рублей, хозяевам помоложе даже 100 тысяч обещали. На днях вышка заработала, значит, нашли «доброго» хозяина и подключились. На ней разместили передатчики сразу две компании.

В итоге жители села сейчас ведут борьбу за перенос этой вышки за пределы сельского поселения. Все уверены, что вреда здоровью людей она принесет гораздо больше, чем пользы. Обращались в разные инстанции, но положительного решения этого вопроса пока не добились. Видимо, в наше время в погоне за капиталами о здоровье людей не думают.

Андрей Ненашев, житель с. Кощаково Пестречинского района