Татарстан занял второе место в проекте ПФО «Герои Отечества»

Республика Татарстан заняла второе место в окружном общественном проекте ПФО «Герои Отечества», сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.

«От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, 15 декабря 2020 года Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов вручил диплом заместителю Премьер-министра РТ, руководителю регионального организационного комитета по патриотическому воспитанию граждан Республики Татарстана Лейле Фазлеевой», — отмечается в сообщении.

Демидов отметил достижения республики в области организации системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества и участников героических событий. Также отмечена работа по увековечиванию памяти военнослужащих и правоохранителей, погибших при исполнении.

В Татарстане большое внимание уделяется ремонту и реконструкции мемориальных объектов, созданию новых памятников, актуализации списков Героев.