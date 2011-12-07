Три главы поселений Кукморского района РТ получили ключи от машин

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Президент РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых авто трем руководителям поселений Кукморского района, сообщает газета «Трудовая слава».
Победители ежегодного республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований получили ключи от 93 автомобилей и семи микроавтобусов.
Глава Березнякского сельского поселения Рустам Шарипов, глава Уркушского сельского поселения Альбина Аглямова и глава Среднекуморского сельского поселения Юрий Исынбаев стали обладателями автомобилей Chevrolet Niva.