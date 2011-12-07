В Казани ковидом заразились еще 55 человек

В Татарстане за сутки выявили 94 человека с COVID-19, сообщили в минздраве РТ.

«17 человек госпитализированы, 77 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Большая часть заболевших — 36 человек — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, 19 заболевшим — от 50 до 60 лет, 17-ти — от 60 до 70 лет.

Из 94 зараженных 55 человек — в Казани, 11 — в Набережных Челнах, девять — в Нижнекамском районе. В других районах заразившихся значительно меньше.

Всего, по данным на 17 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 11 878 человек, 10 416 заболевших — выздоровели (+76 за сутки).