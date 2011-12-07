В Казани состоялся благотворительный показ фильма от «Дома Роналда Макдоналда»

На этой неделе, 15 декабря, в кинотеатре «Алмаз Синема Порт» развлекательного комплекса «Ривьера» состоялся благотворительный кинопоказ от бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани.

Таким образом в преддверии Нового года «Дом Роналда Макдоналда» решил выразить особую признательность и слова благодарности всем благотворителям за добрые дела на протяжении этого непростого года, а также поздравить с наступающими праздниками. Гостям был представлен фильм «Доктор Лиза», рассказывающий о важности взаимопомощи людей в сложное время.

«Это тот редкий случай, когда кинематограф нас не развлекает, а заставляет думать, показывает человека неординарного. Лиза Глинка – человек, который необходим обществу. Фильм обращает внимание на истинные ценности, что люди должны помогать друг другу несмотря ни на что. Такие фильмы нужны, чтобы наше общество продолжало развиваться в сторону сострадания и милосердия», - отметила главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова после просмотра фильма.