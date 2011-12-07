В Казани в новогодние праздники ограничат движение по четырем улицам

В Казани в период новогодних праздников ограничат движение по четырем улицам, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с 00.00 20 декабря до 00.00 14 января 2021 года движение закроют: в обе стороны по ул. Сигбата Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова; в обе стороны по ул. Бондаренко на участке от дома № 3 до ул. Сигбата Хакима; в обе стороны ул. Шигабутдина Марджани на участке от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима.

С 00.00 7 декабря до 00.00 15 февраля 2021 года перекроют улицу Зайни Султана на участке от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри.

Участки будут перекрывать по мере необходимости, уточняется в сообщении.