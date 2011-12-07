В «Татмедиа» пройдет автограф-сессия писательницы Набиры Гиматдиновой

17 декабря в Литературном кафе в здании «Татмедиа» состоится автограф-сессия с писательницей Набирой Гиматдиновой, сообщает ИА «Татар-информ».

Книга Гиматдиновой «Уйламаган көнем юк» стала первой в серии «Библиотека „Казан утлары“». Издание выпущено тиражом в 2 тыс. экземпляров в формате карманной мягкой книги.

«Таслима — талантливая писательница, которая пишет философские произведения, и за это редактор журнала увольняет ее. Она объясняет это тем, что журналу нужны легкие произведения. Ее муж Миндияр увлекается азартными играми, мечтает выиграть большие деньги в казино Лас-Вегаса. Он вгоняет семью в долги», — рассказала сюжет Гиматдинова.

Приобрести книгу можно в магазинах Татарского книжного издательства. В ближайшее время издание появится в киосках печати и магазинах периодики.