Все о Новом годе в Казани: где, что, когда и почем

В день открытия гостей праздника порадует концертная программа, здесь развернутся праздничные торговые ряды, оформленные городской символикой и иллюминацией. После официального открытия главную елку Казани в вечернее время украсит еще и светомузыкальное шоу, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Кстати, как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, для создания новогоднего праздничного настроения казанцам теперь вовсе не обязательно ехать в центр города. Для этого достаточно будет просто прогуляться к ближайшему общественному пространству, большому парку или скверу. Елочные городки будут работать во всех районах Казани, праздничное открытие местных елок пройдет в жилых массивах, просто во дворах, а также в пригородных поселках Казани.

В этом году продолжительность зимних каникул у школьников составит 14 дней - с 28 декабря по 10 января включительно. На это время для казанцев подготовлена масштабная новогодняя программа - около 130 праздничных мероприятий: 71 планируется провести в предновогодний период, 57 - в январские праздники.

А стартует этот марафон новогодних гуляний 19 декабря в Дербышках - на Комсомольской площади состоится торжественное открытие новогодней елки.

23 декабря в парке «Крылья Советов» откроется центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В программе - интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. На спортивных площадках парка развернутся состязания, зимние конкурсы и игры.

В этот же день, 23 декабря, состоится открытие елочных комплексов еще в двух городских зонах отдыха: в парке «Континент» и детском парке «Калейдоскоп». Гостей будут ждать театрализованные представления, интерактивная программа с участием сказочных персонажей, танцы, спортивные игры и зимние конкурсы.

24 декабря в парке «Сосновая роща» у ДК химиков для жителей Кировского и Московского районов откроется новогодний комплекс с 20-метровой искусственной елью и катком с прокатом коньков.

Новогодним оформлением украсят 16 парков и скверов Казани

В новогодние праздники казанцев и гостей города ждут гастроли уличного театра, представления, концерты, спортивные соревнования и зимние забавы.

Дирекция парков и скверов Казани подготовила культурную программу мероприятий «Парки рядом», которая охватит 20 общественных пространств города. С 19 декабря по 10 января в парках и скверах запланировано 96 бесплатных мероприятий.

Сейчас в 16 парках и скверах монтируют праздничное оформление, завершить эти работы планируется к 20 декабря. В 12 парках установят новогодние елки.

Так, например, в Горкинско-Ометьевском лесу появится арт-инсталляция «В лесу родилась елочка», в Лядском саду световыми шарами украсят исторический фонтан и декорируют деревья. В парке им. Урицкого его каналы оформят гирляндами, а в парке им. Горького 200 звезд украсят главную аллею так называемой Русской Швейцарии.

С 28 по 31 декабря - выступления уличного театра маски «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга. Представления театра очаровывают зрителей своими одновременно страшными и прекрасными масками, волшебными историями и магией зрелища. Уличный театр уже 23 года гастролирует по России, а также по Европе, Азии и является лауреатом множества премий европейских фестивалей. В казанских парках артисты представят спектакль-перформанс «Декаданс» - трогательную историю любви Белой Дамы и Арлекина. Представления пройдут в общественных пространствах: в парках «Калейдоскоп», им. Горького, им. Урицкого, «Крылья Советов», по ул. Мира в Дербышках, в Горкинско-Ометьевском лесу и на бульваре «Ак чэчэклэр».

Также в парках покажут постановку «Снеговики», созданную студентами Казанского театрального училища совместно с режиссерами московского театра «Высокие братья». В прошлом году артисты выступили в 12 городах и населенных пунктах республики, в этом году детское праздничное шоу покажут в 10 казанских парках. Выступления пройдут в каждом районе нашего города с 2 по 8 января, начало - в 14.00 и 18.00.

1 января в парке «Крылья Советов» пройдет новогодний ретрокарнавал - ежегодный концерт, который создаст атмосферу советского Нового года в его лучших традициях. Пришедших на праздник ждут танцы, музыка из любимых кинофильмов и тематическая фотозона.

С 2 по 8 января 11 общественных пространств посетит передвижная музыкальная платформа-сцена «Студия Зима». Внутри небольшого павильона выступят казанские творческие коллективы, кукольные театры и диджеи. Выступления запланированы в парках «Континент», «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, им. Урицкого, у центра семьи «Казан», в сквере им. Тинчурина, на бульваре «Ак чэчэклэр», в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу.

3 января в парке им. Урицкого состоится семейный фестиваль снеговиков. Участникам предстоит продемонстрировать творческие способности, слепив необычного снеговика. За самый оригинальный вариант победители получат призы и подарки. Кроме того, для любителей спорта в новогодние каникулы в парках пройдут лыжные соревнования.

В парке «Сосновая роща», у центра семьи «Казан» и в парке им. Горького пройдут новогодние ярмарки.

Кстати, в новогодние праздники все пункты питания в парках будут работать в усиленном режиме. В новогоднюю ночь их работа запланирована до полуночи.

Еще один проект, который подготовила Дирекция парков и скверов, - «Сказочные прогулки»: 10 аудиосказок о Новом годе, Рождестве, зиме, доброте и дружбе на русском, татарском и английском языках. Озвучили сказки знаковые личности Казани из разных сфер: политики, спорта, бизнеса, культуры. Для удобства в парках им. Горького, «Черное озеро», им. Урицкого, «Комсомолец», Горкинско-Ометьевском лесу, на входной площади леса «Дубрава», на озерах Лебяжье и Комсомольское будут установлены информационные стенды с QR-кодами, по которым можно прослушать сказки.

С полной афишей программы «Парки рядом» можно ознакомиться в социальных сетях Дирекции парков и скверов и на сайте park.tatar.ru.

На республиканскую елку пригласят отличников и победителей олимпиад

25 декабря в Казани состоится традиционная республиканская елка для детей. Праздник пройдет в «Татнефть Арене». Зрителями красочного новогоднего представления станут более 8 тысяч ребят в возрасте от 7 до 13 лет. Это отличники учебы, одаренные дети в разных областях деятельности, победители олимпиад. В поздравлении ребят примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Как обратили внимание организаторы праздника, в нынешнем году регистрация участников пройдет в электронном формате, в заявке каждому участнику необходимо будет подтвердить свои достижения за 2020 год.

Новогодние подарки получат 140 тысяч казанских детей

В преддверии новогодних праздников более 140 тысяч детей Казани получат бесплатные сладкие подарки. В числе получателей в первую очередь - дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, малыши, посещающие детские сады, а также учащиеся начальных классов. На эти цели из бюджета выделено 33 млн рублей.

Где купить елку в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин высказал предположение, что нынешняя встреча Нового года, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, будет самой домашней из всех. Личную елку для своей семьи можно приобрести на елочных базарах. В Казани открываются 20 площадок для торговли живыми елями, которые будут работать во всех районах города. Цена елок - от 300 до 1000 рублей. К продаже на елочных базарах допускаются только деревья, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы.

Елочные базары откроются по следующим адресам:

Ново-Савиновский район:

ул. Адоратского, 33а, ул. Адоратского, 6, ул. Адоратского, 12, ул. Академика Лаврентьева, 10.

Московский район:

ул. Восстания, 83, ул. Декабристов, 114, ул. Декабристов, 133, ул. Краснококшайская, 150/2.

Кировский район:

ул. Батыршина, 20.

Авиастроительный район:

ул. Академика Павлова, 1, ул. Беломорская, 69/3, ул. Дементьева, 7.

Приволжский район:

ул. Рихарда Зорге, 75, ул. Рихарда Зорге, 101, ул. Рихарда Зорге, 68, пр. Победы, 56, пр. Победы, 17, ул. Юлиуса Фучика, 105, ул. Юлиуса Фучика, 72, ул. Хусаина Мавлютова, 17, ул. Владимира Кулагина, 6.

Вахитовский район:

ул. Чехова, 2.

Советский район:

ул. Пионерская, 9а, ул. Родины, 33а, ул. Академика Сахарова, 13а, ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12, ул. Ломжинская, 2.