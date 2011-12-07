Свиное рагу с фасолью и картофелем

Ингредиенты: мякоть свинины (или телятины) - 1 кг, картофель - 5 шт., фасоль красная консервированная - 1 банка, чечевица - 1 стакан, морковь - 1 шт., лук репчатый - 2 шт., чеснок - 2 - 3 дольки, душистый перец горошком - 10 шт., мускатный орех молотый - 1 ст. ложка, сахарный песок - 1 ст. ложка, томатная паста - 1 ст. ложка, соль и растительное масло по вкусу и потребности.Консервированную фасоль переложить в дуршлаг, промыть под проточной водой и оставить, чтобы стекла вся жидкость. Промытую чечевицу залить двумя стаканами воды и сварить почти до готовности, после чего воду слить. Картофель нарезать крупными ломтиками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Мясо нарезать на куски размером с грецкий орех, обжарить в глубокой сковороде или казане, затем добавить лук, морковь. Через 5 минут влить томатную пасту и потушить 7 минут. Затем выложить в казан картофель, фасоль, чечевицу, подготовленные специи, налить 1,5 литра воды, довести до кипения и тушить на небольшом огне 1 час. По истечении этого времени посолить, добавить сахар, измельченный чеснок, хорошо помешать и томить на огне еще 10 минут. Рагу готово! При подаче можно украсить свежей зеленью и консервированными помидорами. Приятного аппетита!