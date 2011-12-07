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3682 пожилых татарстанцев получают услуги долговременного ухода

Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография».

С 2019 года в республике начала работать система долговременно ухода пожилыми людьми инвалидами. На данный момент услугами долговременно ухода пользуются 3682 человека. Это 16,1% от общего числа тех, кто нуждается в социальном обслуживании.

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, двумя негосударственными организациями услуга «Сиделка» предоставлена 775 татарстанцам, постоянно нуждающимся в постороннем уходе. Также в Татарстане появились 37 приемных семей для пожилых.

КВ
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