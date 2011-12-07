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АТП РТ просит сообщать о кучах снега на остановках

Казанцы могут прислать фото неубранного снега на остановках или измерить высоту снега линейкой.

Ассоциация перевозчиков просит казанцев сообщать о неубранном снеге на остановках. Об этом заявил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Ассоциация уже направила обращение в исполком города с просьбой изменить регламент уборки снега на остановках общественного транспорта и автобусных полосах.

Казанцы могут прислать фото неубранной остановки с названием и, если есть линейка, измерить высоту снега. Также жители города могут рассказать, на каких улицах самые неочищенные автобусные полосы и о других проблемных местах. Всю информацию Ассоциация принимает на почту atprt2019@yandex.ru или на официальной странице АТП РТ в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/atprt.

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