АТП РТ просит сообщать о кучах снега на остановках

Ассоциация перевозчиков просит казанцев сообщать о неубранном снеге на остановках. Об этом заявил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Ассоциация уже направила обращение в исполком города с просьбой изменить регламент уборки снега на остановках общественного транспорта и автобусных полосах.

Казанцы могут прислать фото неубранной остановки с названием и, если есть линейка, измерить высоту снега. Также жители города могут рассказать, на каких улицах самые неочищенные автобусные полосы и о других проблемных местах. Всю информацию Ассоциация принимает на почту atprt2019@yandex.ru или на официальной странице АТП РТ в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/atprt.