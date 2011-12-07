Авдоннина: Вводить привилегии для привитых от COVID-19 в РТ не станут

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что вводить привилегии для привитых от COVID-19 в республике не станут. А после добавила, что ни одна прививка не может защитить от инфекции полностью, а потому и ношение масок, и соблюдение социальной дистанции после вакцинации остается обязательным.

Замглавы здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что вводить QR-коды или специальные паспорта для привитых от коронавирусной инфекции татарстанцев не планируется.

На пресс-конференции он рассказал, что приоритетом пока является доступная и качественная вакцинация.