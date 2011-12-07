Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Авдоннина: Вводить привилегии для привитых от COVID-19 в РТ не станут

Приоритетом пока является доступная и качественная вакцинация.

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что вводить привилегии для привитых от COVID-19 в республике не станут. А после добавила, что ни одна прививка не может защитить от инфекции полностью, а потому и ношение масок, и соблюдение социальной дистанции после вакцинации остается обязательным.

Замглавы здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что вводить QR-коды или специальные паспорта для привитых от коронавирусной инфекции татарстанцев не планируется.

На пресс-конференции он рассказал, что приоритетом пока является доступная и качественная вакцинация.

КВ
Лента новостей