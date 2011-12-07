Груничев: Рост тарифов ЖКХ в 2021 году не будет превышать 4,4%

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев сообщил, что рост тарифов на коммунальные услуги для большинства татарстанцев с 1 июля не превысит 4,4%.

По его словам, заявка регулируемых организаций на 2021 год изначально составляла 9,2%, но плата граждан не будет превышать установленного Правительством России предельного роста в размере 4,4%.

Груничев сообщил, что тарифы в части тепловой энергии на текущий год установлены для 82 организаций, при этом 23 тарифа утверждены без роста либо со снижением. Он также рассказал, что с начала этого года розничная цена на природный газ, который реализуется населению, составляет 5,89 рублей за кубический метр без роста к декабрю 2020-го. Конечный тариф на электроэнергию для населения в этом году вырастет на 4,6%.

Тариф на питьевую воду с июля повысится на 2,8%, горячую воду — на 3,9%, водоотведение — на 5,1% к уровню января этого года.



