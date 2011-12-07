Инфекционист: Риск заразиться коронавирусом во время крещенских купаний минимален

Риск заразиться коронавирусом во время крещенских купаний минимален, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу», — пояснил Тимаков.

Он также отметил, что через воду вирус не передается, а «на морозе вирус передается значительно реже». Все эти факторы сводят шансы заразиться «почти на ноль».

Врач посоветовал выбирать оборудованные места для купания в Крещение, выбирать не скользкую обувь, не забывать сменную одежду и выпить после купания горячий чай.

Ранее ГУ МЧС по РТ рассказало о мерах безопасности во время купания в Крещение.