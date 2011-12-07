Казанцы своих детей в 2020 году чаще всего называли Каримом и Тимуром

Удивительно, но тройка самых распространенных имен, которые давали казанские родители своим появившимся на свет в 2020 году малышам, остается неизменной вот уже на протяжении 8 лет!

Итак, представляем тройку самых любимых имен для мальчиков — это Амир, Карим и Тимур. Тройка имен-лидеров среди девочек: София, Ясмина, Амина.

А вот самые необычные имена детей, зарегистрированные в Казани в 2020 году: Кави, Ноэль, Темир, Владмир, Фархан, Красава, Зулейха, Валенсия, Забава, Ханна, Юнона.

Такие любопытные статистические данные сообщила на совещании в исполкоме Казани начальник городского Управления ЗАГС Римма Миннуллина.