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Количество третьих детей в семьях Казани увеличилось втрое

Из общего числа появившихся на свет в 2020 году первенцы составили 43%, их родилось 8 514.

Количество третьих и последующих детей в казанских семьях за последние 11 лет увеличилось в 3 раза. Из общего числа появившихся на свет в 2020 году первенцы составили 43%, их родилось 8 514. Вторые дети в семьях составили 38% от общего числа рожденных — это 7478 малышей. Третьи и последующие дети — на третьем месте по количеству рожденных в течение года — их 3785, что составило 19%. 

Такие позитивные новости из жизни Казани и казанцев в 2020 году сообщила в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани начальник городского Управления ЗАГС Римма Миннуллина. 

 

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