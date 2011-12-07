Количество третьих детей в семьях Казани увеличилось втрое

Количество третьих и последующих детей в казанских семьях за последние 11 лет увеличилось в 3 раза. Из общего числа появившихся на свет в 2020 году первенцы составили 43%, их родилось 8 514. Вторые дети в семьях составили 38% от общего числа рожденных — это 7478 малышей. Третьи и последующие дети — на третьем месте по количеству рожденных в течение года — их 3785, что составило 19%.

Такие позитивные новости из жизни Казани и казанцев в 2020 году сообщила в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани начальник городского Управления ЗАГС Римма Миннуллина.