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Магдеев об УК, которые не чистят снег во дворах: Не могут управлять, пусть не управляют

Власти Челнов резко высказались об управляющих компаниях, которые не чистят снег во дворах.

Власти Набережных Челнов раскритиковали управляющие компании, которые не чистят снег во дворах. Глава исполкома Илья Зуев и мэр города Наиль Магдеев резко высказались в адрес УК в ходе делового понедельника в мэрии.

«Есть, к сожалению, компании, которые не быстро реагируют на замечания. В число таких компаний у нас вошли „Яшьлек-ФОН“, „Альянс Жилсервис“, „Ремжилстрой“, „Бумажник“, „Электротехников“. С директорами проведена разъяснительная работа, мы требуем, чтобы обслуживаемые дома были убраны в положенные нормативные сроки», — высказался Зуев.

В свою очередь Магдеев отметил, что, если штрафы не эффективны, нужно лишать УК права управления конкретными жилыми домами.

«Если они не понимают, что во время снегопада нужно убирать, начиная от входа в подъезд, давайте будем обращаться в государственную жилищную инспекцию, чтобы лишили права управлять этими жилыми домами. Не могут управлять, пусть не управляют, пусть идут в другую сферу», — сказал мэр.

КВ
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