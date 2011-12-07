Магдеев об УК, которые не чистят снег во дворах: Не могут управлять, пусть не управляют

Власти Набережных Челнов раскритиковали управляющие компании, которые не чистят снег во дворах. Глава исполкома Илья Зуев и мэр города Наиль Магдеев резко высказались в адрес УК в ходе делового понедельника в мэрии.

«Есть, к сожалению, компании, которые не быстро реагируют на замечания. В число таких компаний у нас вошли „Яшьлек-ФОН“, „Альянс Жилсервис“, „Ремжилстрой“, „Бумажник“, „Электротехников“. С директорами проведена разъяснительная работа, мы требуем, чтобы обслуживаемые дома были убраны в положенные нормативные сроки», — высказался Зуев.

В свою очередь Магдеев отметил, что, если штрафы не эффективны, нужно лишать УК права управления конкретными жилыми домами.

«Если они не понимают, что во время снегопада нужно убирать, начиная от входа в подъезд, давайте будем обращаться в государственную жилищную инспекцию, чтобы лишили права управлять этими жилыми домами. Не могут управлять, пусть не управляют, пусть идут в другую сферу», — сказал мэр.