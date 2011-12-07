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Мэр Челнов будет вакцинироваться от COVID-19

Первая партия вакцины (400 штук) была использована для прививания врачей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев будет вакцинироваться от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совещании в мэрии автограда.

«Общаюсь с главными врачами медицинских учреждений города — все они вакцинировались. Вот и Александр Николаевич (начальник Управления здравоохранения города — прим. ред) прошел эту процедуру. Это те люди, к мнению которых мы в плане здоровья должны прислушиваться. Полагаю, для всех очевидно — с коронавирусной инфекцией нам еще долго жить. Чтобы минимизировать риск заражения, есть два пути — переболеть или вакцинироваться. Каждый выбирает свой путь. Я свой выбрал», — сказал Магдеев.

По словам Николаева, в городе на сегодняшний день зарегистрировано 1 544 случая заражения коронавирусом. 92 человека — на самоизоляции, 42 — контактные.

Первая партия вакцины (400 штук) была использована для прививания врачей. Вторая партия предназначена для вакцинации желающих от 18 лет. 

КВ
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