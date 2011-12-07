Метшин о последствиях снегопадов: Нам не хватает рабочих рук

В Казани сильный дефицит работников коммунальных служб. Особенно он проявился в период снежного шторма, заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Самый главный вопрос на сегодняшний день — это нехватка рабочих рук. У нас сегодня есть 700 рабочих: водители, дорожные работники. По нормативам их нам требуется 1,5 тыс. человек», — заметил Метшин.

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев отмтеил, что одной из главных причин дефицита рабочих является низкая зарплата.

«На сегодняшний день зарплата водителей-механизаторов в отрасли составляет в среднем 34 тыс. рублей, в то время как в строительстве — более 50 тыс. рублей. С такой зарплатой мы не можем привлечь достаточное количество механизаторов», — сказал Куляжев.

«Будем решать этот вопрос, чтобы необходимое финансирование было выделено», — резюмировал мэр.