Некоторые больницы РТ открыли запись на прививку от COVID-19 через Instagram

Некоторые районные больницы Татарстана открыли запись на прививку от COVID-19 через социальные сети. Об этом информирует пресс-служба Минздрава РТ.

На сегодняшний день прививку от коронавируса в Татарстане сделали уже 2 889 человек.

Записаться на нее татарстанец может в поликлинике по месту жительства. Сейчас вакцинация доступна в 57 учреждениях республики. При этом количество пунктов еще планируют увеличить.

Некоторые районные больницы РТ для этого уже начали активно использовать соцсети. Так, в ЦРБ Кукмора открыта запись на прививку от коронавируса через свой Instagram-аккаунт. Для этого в директ больницы необходимо отправить ФИО, год рождения и номер телефона. После этого с человеком свяжутся работники больницы.

Ранее «Казанские ведомости» писали, когда начинают вырабатываться антитела к COVID-19.