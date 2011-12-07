Сулейманов: В 2020 году из-за пандемии коронавируса выросла ценность саморазвития и образования

Замминистра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов сообщил, что в прошлом году участники «Кадрового резерва» выиграли гранты на сумму более 6 млн рублей.

На пресс-конференции Сулейманов отметил, что в минувшем году в связи с пандемией коронавируса выросла ценность саморазвития и образования. Он пояснил, что всего в 2020 на федеральных форумах получили 30 млн рублей, шесть из них являются участниками республиканского проекта.

По его словам, на данный момент открыта заявочная кампания на 12 сезон проекта, зарегистрироваться на него можно до 24 января. Для участия в первом этапе планируется отобрать 110 участников.