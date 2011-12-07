В 2020 году в Казани родились более 19,7 тыс. детей, а умерло – более 16,7 тыс. человек

В 2020 году в Казани родились 19 777 детей: 52% из них — мальчики, 48% — девочки, сообщает пресс-служба мэрии.

В 259 семьях родились двойняшки, в пяти семьях — тройняшки, уточняется в сообщении. Общее количество новорожденных увеличилось в три раза за последние 11 лет.

Самыми популярными именами детей в 2020 году стали: мужские — Амир, Карим и Тимур, женские — София, Ясмина и Амина. Среди необычных имен зафиксированы: Кави, Ноэль, Темир, Владмир, Фархан, Красава, Зулейха, Валенсия, Ханна и Юнона.

В прошлом году умерли 16 758 человек, из них: 49% — мужчины, 51% — женщины. В Казани сохраняется превышение рождаемости над смертностью.