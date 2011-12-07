В 2020 году в Казани уменьшилось количество разводов

В 2020 году на 18% уменьшилось количество разводов в Казани из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина.

«В прошлом году зарегистрировано 3,9 тыс. актов о расторжении брака, что на 18% меньше показателей за аналогичный период 2019 года», — заметила спикер.

На протяжении 11 лет Казань сохраняет лучший показатель по бракоразводным процессам среди городов-миллиониках в ПФО, уточнила Минуллина.

В 2020 году в ЗАГСах Казани зарегистрировано 8,3 тыс. браков. Чаще всего свои отношения регистрировали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.