В Татарстане началась массовая вакцинация от коронавируса

В Татарстане 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Прививка доступна для всех желающих. Запись происходит в поликлинике по месту жительства.

В минздраве пояснили, что одна ампула вакцины «Спутник V» рассчитана на пять человек, а срок годности препарата после вскрытия ампулы — два часа. Поэтому к вакцинации нужно отнестись ответственно и подойти в медучреждение в назначенное время.

Антитела к коронавирусу появятся через две недели после второй прививки вакцины, которую нужно будет поставить через 21 день после первой процедуры.