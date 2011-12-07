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В Татарстане началась массовая вакцинация от коронавируса

Поставить прививку может любой желающий.

В Татарстане 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Прививка доступна для всех желающих. Запись происходит в поликлинике по месту жительства.

В минздраве пояснили, что одна ампула вакцины «Спутник V» рассчитана на пять человек, а срок годности препарата после вскрытия ампулы — два часа. Поэтому к вакцинации нужно отнестись ответственно и подойти в медучреждение в назначенное время.

Антитела к коронавирусу появятся через две недели после второй прививки вакцины, которую нужно будет поставить через 21 день после первой процедуры. 

КВ
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