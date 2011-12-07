В Буинском районе состоялась «Птичья ярмарка»

В Буинском районе в выходные прошла «Птичья ярмарка», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. Она была организована работниками заказника «Зея буйлары». Ребята из буинского детского садика «Батыр» установили кормушки, куда будут регулярно подсыпать корм для пернатых. Всего в ходе ярмарки были развешаны 30 «столовых» для птиц.