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В Буинском районе состоялась «Птичья ярмарка»

Ребята из детского садика пришли на помощь зимующим птицам.
В Буинском районе в выходные прошла «Птичья ярмарка», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. Она была организована работниками заказника «Зея буйлары». Ребята из буинского детского садика «Батыр» установили кормушки, куда будут регулярно подсыпать корм для пернатых. Всего в ходе ярмарки были развешаны 30 «столовых» для птиц.
КВ
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