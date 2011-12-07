На разведение татарских лошадей хозяйствам республики выделят 5 млн рублей

Для развития татарской породы лошадей в сельхозорганизациях республики на 2020 год предусмотрены субсидии на покупку маточного поголовья, общий объем которых составит 5 млн руб. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров в ходе коллегии Минсельхозпрода РТ.Напомним, 6 февраля 2019 года в государственном реестре охраняемых селекционных достижений зарегистрирован патент на лошадей породы «Татарская». Феноменальную выносливость татарских коней, способных на протяжении 7-8 часов находиться в непрерывном движении, и преодолевать за световой день 100-120 км расстояния отмечает и Российская иппологическая наука, говоря также о высокой плодовитости, устойчивости к жаре и холоду.Возрождением лошадей в течение 8 – 10 лет, к примеру, в числе других занимался фермер из села Ахметьево Алькеевского района Фанис Бакиров. Большой поддержкой стал для него грант Минсельхозпрода РТ, который он получил благодаря участию в государственной программе по развитию семейных ферм.Подробнее об этом можно прочесть в книге «Татар атлары», вышедшей в свет при поддержке Минсельхозпрода РТ на татарском языке. В работе описаны основные породные признаки татарских лошадей: экстерьер, масть, конституция, продуктивные качества и выносливость.Лошади татарской породы стали настоящим достоянием Республики Татарстан и даже успели принять участие в съемках исторического фильма «Зулейха открывает глаза». Главная героиня едет в Кремль именно на татарской лошади.