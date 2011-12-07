Опаленные Афганистаном: Главное, чтобы помнили

В их обсуждении приняли участие собравшиеся на памятный митинг ветераны, родители и вдовы участников тех событий. Их воспоминания, мнения услышали корреспонденты «Казанских ведомостей».Крепкие мужские рукопожатия, скупые объятия, дружеские похлопывания по плечу: «Как жизнь, братишка? Что нового?» — «афганцы» не виделись год. Многие разменяли шестой десяток, все чаще их стали одолевать болезни, и видеться чаще у них уже не получается.51-летний Дамир Биктимиров считается среди «афганцев» молодым. Он попал в Афганистан в сентябре 1988 года.— Службу в армии начал в 1986 году в погранвойсках на Дальнем Востоке, — вспоминает Дамир. — Родные хоть и переживали, но не сильно — все-таки не Афганистан. Но за полгода до окончания службы нас отправляют в узбекский Термез, а 12 сентября 1988 года — в Афганистан.Те полгода для родителей Дамира были, наверное, самыми тяжелыми. Бабушка молилась за любимого внука день и ночь.— Было непросто, — говорит Дамир. — Жара, пески, местные жители днем друзья, ночью — враги. Нас спасла хорошая военная подготовка, а меня лично, как сейчас кажется, бабушкины молитвы. Она перед отправкой в армию написала на тетрадном листочке дога (молитву), которую я хранил в кармане гимнастерки вместе с комсомольским билетом. Радик Ахметов в этом году будет отмечать в кругу родных и друзей 60-летний юбилей. С афганской войны он вернулся на одной ноге. Служил сапером, взрыв мины сделал его инвалидом, но он остался жив. — Кто-то скажет, не повезло парню, без ноги остался, — говорит Радик. — Но я так не думаю. Да, полтора года по госпиталям. Вначале в Афганистане, в воинской части, где военные хирурги при наличии минимального набора медикаментов и лекарств творили чудеса. Затем восстанавливался в Самаре, Москве, в госпитале имени Бурденко. Но мои родители не получили груз 200. Знаю, как это страшно и больно, потому что сам не раз сопровождал домой в цинковых гробах погибших однополчан. Многие ребята, вернувшись живыми домой с афганской войны, погибали уже дома. Были морально сломленными и не смогли принять мирную жизнь. Мне было стыдно считать себя калекой и быть слабым. Я не хотел ломаться.На митинг пришли родители, вдовы погибших солдат и офицеров. Они не любят жаловаться, хотя их жизнь разделилась на до и после, да и здоровья годы не прибавляют. Для них не столь важна помощь от государства (хотя и она не будет лишней). Главное, чтобы помнили о подвиге их сыновей, мужей.Долгое время в Казани оставался открытым вопрос о памятнике воинам-интернационалистам. Городскими властями было решено установить его в парке Победы, и «афганцы» высказались за это предложение. На митинге состоялась презентация макетов памятника, один из которых единогласно одобрили родители погибших воинов. Это монументальная плита с именами погибших татарстанцев, на фоне которой стоят три солдата. — Мы, родители, одобряем макет памятника, — выступила на митинге мать погибшего солдата Галина Емшанова. — От нас одно пожелание: чтобы установили его к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наши сыновья, отдавшие свой воинский долг в афганской войне, продолжили подвиг отцов и дедов, поэтому памятник последователям героического пути должен быть установлен.На митинге присутствовали заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, председатель координационного совета Кабинета министров по вопросам ветеранов боевых действий Иван Егоров, первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов, начальник Казанского гарнизона Кирилл Кулаков, военком РТ Сергей Погодин, начальник Казанского суворовского военного училища Валерий Миронченко, председатель республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Ахат Юлашев, руководитель республиканского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Гафур Тишаев. — Мы собрались здесь в этот знаменательный день, чтобы почтить память погибших. 15 февраля — это особый день для Республики Татарстан и России — день славы, день памяти тех, кто не вернулся домой, — обратилась к участникам митинга вице-премьер республики Лейла Фазлеева. — Уважаемые родные и близкие тех, кого сегодня нет с нами. Низкий поклон вам за ваших родных, которые остались преданными своему воинскому долгу. Дорогие ветераны, с огромным уважением сегодня вся страна вспоминает тот подвиг, который вы совершили.Завершился торжественный митинг минутой молчания в память о погибших в Афганистане, возложением гирлянды и цветов к Вечному огню.