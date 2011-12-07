Под Казанью росгвардейцы задержали 17-летнего угонщика

В поселке Васильево Зеленодольского района задержали 17-летнего угонщика легкового автомобиля, сообщила пресс-служба Росгвардии по РТ.Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 февраля. Во дворе жилого дома на улице Октябрьской росгвардейцы заметили группу молодых людей, которые толкали «ВАЗ-21099». Заметив патруль, неизвестные разбежались.«Не успел скрыться только находившийся за рулем машины молодой человек. Им оказался ранее судимый 17-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что он с приятелями ради забавы угнал отечественную машину от дома по улице Праздничной», — рассказали в ведомстве.Позже оказалось, что задержанный проник в салон авто, соединил провода в замке зажигания и завел двигатель. Уехать далеко ребятам не удалось — автомобиль заглох через несколько сотен метров, и его решили толкать.17-летний задержанный доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».