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Актеры театра Камала поедут в гастроли в пять поселков Казани

Проект «Казанские гастроли» реализуется в рамках Года родных языков и народного единства.

Главный режиссер Татарского академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев рассказал о старте проекта «Казанские гастроли».

Так, начиная с 9 марта в рамках Года родных языков и народного единства коллектив театра выступит в пяти домах культуры в поселках: Отары, Вознесенское, Константиновка, Дербышки и Красная горка. Договор на проведение спектаклей там уже есть, отметил Бикчантаев.

По словам режиссера, для актеров и для театра адаптация на новых площадках станет дополнительным творческим импульсом.

Первой площадкой для показов станет ДК Саид Галеева в Дербышках, где артисты представят спектакль «Хуш, авылым».

КВ
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