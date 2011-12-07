Челнинский бизнесмен предложил возвращать стоимость покупки, если не выдан чек

В Набережных Челнах прошел второй этап Камского промышленного форума. В ходе одного из круглых столов местный бизнесмен Евгений Завьялов озвучил инициативу, способную усложнить жизнь теневым предпринимателям. По его мнению, для этого необходимо обязать продавцов возмещать покупателю сумму покупки в тех случаях, когда не выдан чек.

«Сейчас у покупателей нет заинтересованности в получении чека, но есть способ его заинтересовать. Нужно штраф за невыдачу чека направлять не в пользу государства, а в пользу потребителя», — объяснил бизнесмен.

Инициативу благосклонно встретили многие участники форума.