Для жителей Казани пройдут бесплатные консультации юристов

24 февраля прием граждан проведут специалисты Росреестра и Кадастровой палаты РТ. Юристы дадут консультации по имущественным вопросам — в том числе таким, как оформление недвижимости в собственность, составление договоров купли-продажи, дарения. Прием будет проходить с 10.00 до 12.00.

26 февраля с 13.00 до 15.00 прием по семейным вопросам проведет общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ Наталья Веретенникова. Казанцы смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с расторжением брака, разделом имущества, брачным контрактом, установлением отцовства.

Кроме того, еженедельно по четвергам с 10.00 до 12.00 в БФ «День добрых дел» можно получить помощь юриста по общим вопросам Ильдара Киямова.

Консультации проходят по адресу: ул. Калинина, 3. Записаться на консультацию необходимо по телефону +7(843)236-65-61. При посещении фонда обязательно использование маски, напоминает пресс-служба БФ «День добрых дел».