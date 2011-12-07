Госсовет РТ приняли законопроект о развитии производства органической продукции в Татарстане

Депутаты приняли законопроект о развитии производства органической продукции в Татарстане. Его представил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии Азат Хамаев.

По его словам, сейчас органическое сельское хозяйство является мировым трендом, от того и органическое производство должно занять особую нишу в нем, решая задачи и проблемы, которые не под силу традиционному земледелию. Оно же необходимо для обеспечения населения экологически чистыми продуктами, которые не содержат пестицидов, ГМО, гормонов роста, антибиотиков и каких-либо пищевых добавок.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что это один из актуальных законопроектов Татарстана, который будет дополняться предложениями Правительства. Сейчас им определены основные направления и полномочия органов госвласти республики в области производства органической продукции.

Отмечается, что также документ предусматривает оказание поддержки производителям органической продукции в Татарстане.